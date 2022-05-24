Kılıçdaroğlu saat verdi: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim

CHP lideri ‘kirlenmiş bürokratlara’ seslendi. Saat 22.00’de bir skandalı açıklayacağını duyuran ve “Erdoğan vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor” iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, “Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim” dedi.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bomba açıklama…

– Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Bu kürsüde, “Atatürk Havalimanı pistlerinin kırılmasında tek bir mürekkep damlası olan herkes sorumludur” dedim. Yine aynı şekilde net bir şekilde “Vazife namına mafya düzenine hizmet edenler artık sorumludur” dedim.

– “Emri uyguladım diyerek kurtulamazsınız çünkü bu vatana ihanettir” dedim. Bugün de bunların arkasındayım. Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Bu Kemal Kılıçdaroğlu’nun onlara son iyiliği olsun.

BÜROKRATA SESLENDİ

– Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken, bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar. Ben sana biraz detay vereyim ey sarı bürokrat.

DEVASA PARALAR AKTARILIYOR

– Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışında devasa paralar aktarıyor. Bunların başında da Erdoğan’ın aile bireyleri geliyor. Yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkarmak istiyorlar. Bu birkaç yüz kişiyle sınırlı.

22.00’DE AÇIKLAYACAĞIM

– Yani “Ey Pensilvanya” diye bağıranlar şimdi kendi Pensilvanya’larını oluşturma telaşındalar. Şunu çok iyi bilmen gerekiyor suça bulaşmış bürokrat. Bu birkaç yüz kişiyi kurtarma operasyonunda sen yoksun. O uçaklarda yeri ayrılanlar arasında da sen olmayacaksın. O uçağın kapısı sana hiç açılmayacak. Ben en iyisi bu akşam saat 22.00’de bu skandalı açıklayayım, sen de beni dinle. Amacım pisliğe bulaştırdıkları bu sarmaldan seni yol yakınken kurtarmaktır.

ERDOĞAN SAKIN REDDETMEYE KALKMA…

– Senin üzerinden bitkisel hayata soktukları devleti yeniden canlandırmaktır. Ey devletin şerefli bürokratları bunlarla birlikte sizi de akşam 22.00’de bekliyorum. Sizlerin benim başımın üzerinde yeriniz var. Akşam 22.00’de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim, milletimi de bekliyorum. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde.

SÖZCÜ’YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazetemiz muhabiri Ali Ekber Ertürk’ün vefatı sonrası şunları söyledi:

– SÖZCÜ Gazetesi’nin çok değerli bir muhabiri vardı, Ali Ekber Ertürk dün vefat etti. Bugün SÖZCÜ Gazetesi’nin önünden kendisini sonsuzluğa uğurladık. Burada söyledim. Gazetecilik kolay bir iş değildir, gazeteciliğin mesaisi olmaz.

– 24 saat gazeteci haber peşinde koşan birisidir. Kalemini satmayan gazeteci bütün toplumun saygınlığını kazanır. İdeallerini koruyan bir gazeteci bütün toplumun saygınlığını kazanır. Bu da o saygın gazetecilerden birisiydi. Hastalığın pençesinde maalesef hayata veda etti. Yakınlarına, SÖZCÜ Gazetesi ailesine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

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