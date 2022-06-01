Kılıçdaroğlu, saat verip Erdoğan’a seslendi: Danışmanlarını ve doktorlarını çağır

Erdoğan’ın Gezi açıklamasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, milletimize seslenmişsin. ‘Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar’ havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir” dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, saat verip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Gezi açıklamasına sert tepki gösterdi. Erdoğan’a çağrıda da bulunan CHP lideri şu ifadeleri kullandı;

“DANIŞMANLARINI VE DOKTORLARINI ÇAĞIR”

“Erdoğan, milletimize seslenmişsin. “Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar” havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir.

Danışmanlarını ve doktorlarını çağır, saat 23.00’te ben de sorularımı soracağım. aHaber’i de mutlaka ara, hazır ola geçsinler. Derin derin nefes al, bakalım yanıt verecek yüreğin var mı…”

ERDOĞAN’IN SORULARINA CEVAP VERDİ

Erdoğan’ın grup toplantısında kendisine yönelttiği sorulara da CHP liderinden yanıt geldi. Erdoğan’a “Sorularına yanıtlarımı veriyorum” diyen Kılıçdaroğlu, şu paylaşımda bulundu;

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