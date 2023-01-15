Kılıçdaroğlu “SADAT” kitabının yazarlarıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gölge Ordu-SADAT’ın Sır Perdesi Aralanıyor” kitabının yazarlarını TBMM’de kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Gölge Ordu-SADAT’ın Sır Perdesi Aralanıyor” kitabının yazarları Ersin Eroğlu ve Caner Taşpınar’ı TBMM’de dün kabul etti. Görüşmeye CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da katıldı.

Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, “Gölge Ordu-SADAT’ın Sır Perdesi Aralanıyor” kitabının hazırlık süreci ile ilgili olarak yazarlardan bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, “Biz de SADAT’a gittik, neler yapılıyor öğrenmek istedik ama korktular. Sabotaj, pusu, suikast, kaçırma ve benzeri alanlarda eğitimler düzenleyecek bir kuruma neden izin verilir” diye konuştu.

Güvenlik kurumları başta olmak üzere kamu kurumlarının SADAT ile ilişkilerinin incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Devletin hassas birimlerinin SADAT’ın faaliyetlerinden haberdar olmaması mümkün değil. O nedenle SADAT’ın kamu kurumlarıyla özellikle de güvenlik birimleriyle ilişkilerinin ciddi şekilde incelenmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Kitabınız bunun önemli örneklerinden biri” diyerek Eroğlu ile Taşpınar’ı kutladı. Kılıçdaroğlu, yazarlara “Araştırmanızın arkasını bırakmayın” önerisinde de bulundu.

“Gölge Ordu-SADAT’ın Sır Perdesi Aralanıyor” adlı kitap, ocak ayında Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıkmıştı.

“SADAT’IN ULUSLARARASI FAALİYETLERİNE YER VERİLDİ”

Kitapta, 2016 ila 2020 yılları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkinin geçmişi, SADAT-FETÖ ilişkileri, Harp Okulu mülakatlarında SADAT’ın etkisi, SADAT’ın uluslararası faaliyetleri ve SADAT’ın yurt dışındaki eğitim kampları ile ilgili konulara yer verildi.

KILINÇ, SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “Gölge Ordu-SADAT’ın Sır Perdesi Aralanıyor” kitabında yer alan SADAT’ın devlet kurumları ile ilişkisine yönelik iddiaları; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru öneresi ile TBMM’ye taşımıştı. Oktay, önergeye süresi içinde yanıt vermedi. ANKA