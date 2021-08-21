Kılıçdaroğlu: Sadece anmakla olmaz

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu Hacı Bektaş Veli’yi anma törenleri kapsamında Nevşehir’e geldi. Bir dizi açılış gerçekleştirdikten sonra Hacıbektaş Belediyesi’in ziyaret eden Kılıçdaroğlu, “Burayı bütün dünya biliyor, bütün dünya tanıyor. Ama biraz bakımsızdı, ilgisizdi. Bakmak, ilgilenmek gerekiyor. Bir şeye değer vermek sadece onu anmak değil. Onu andığımız mekanın da güzel olması, yeşillikler içinde olması lazım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Hacı Bektaş Veli’yi anma törenleri kapsamında geldikleri Nevşehir’de Kent Meydanı ve Saat Kulesi açılışlarını yaptıktan sonra, Nilgün-Sırrı Bektaş Kültür Merkezi ve Müze Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törenin ardından Tarihi Yel Değirmeni, Fikret Otyam Fotoğraf Sergisi ve Mihman Evi’nin açılışları yapıldı.

KILIÇDAROĞLU: MEYDANSIZ BİR KENTİ DÜŞÜNMEK MÜMKÜN DEĞİL

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, sonrasında Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’u ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

*Hacı Bektaş’ın felsefesine uygun bir kent, bir güzellik Hacıbektaşlılara kazandırılmak isteniyor. Bunun mücadelesi yapılıyor. Burayı bütün dünya biliyor, bütün dünya tanıyor. Ama biraz bakımsızdı, ilgisizdi. Bakmak, ilgilenmek gerekiyor. Bir şeye değer vermek sadece onu anmak değil.

*Onu andığımız mekanın da güzel olması, yeşillikler içinde olması lazım. Belediyenin önünde güzel bir meydan oluştu. Kentlerin meydanlara ihtiyacı var. Meydansız bir kent olmaz.

*Kentte yaşayanlar enerjilerini meydanlarda harcarlar. Meydanlarda düğünler olur, eğlenceler olur, mitingler olur. Dolayısıyla meydansız bir kenti düşünmek de mümkün değil.

İMAMOĞLU: BÖYLESİ YERLERE TÜRKİYE’NİN BORCU VARDIR

İmamoğlu ise şunları söyledi:

“Böylesi yerlere bütün Türkiye’nin borcu vardır. Biz de sizin talimatlarınızla en güzel şekilde İstanbul halkı olarak buraya hizmet etmeye çalıştık ama bu burada bitmez. Gerçekten burası çok özel bir yer. Anadolu’nun en kutsal noktalarından birisi. Bu kutsiyeti hep beraber en güzel şekilde geliştirmeli ve muhafaza etmeliyiz. İnşallah devamı da gelsin diyelim gücümüz var oldukça.”

“FRANSA’DA 198 DAİMİ ÜYENİN KATILIMIYA HACI BEKTAŞ ANMASI YAPILACAK”

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ise konuşmasında şu bilgileri verdi:

*11-12 Haziran tarihlerinde Viyana’da Viyana Üniversitesi ile birlikte bir sempozyum gerçekleştirdik. Birçok akademisyenimiz, kanaat önderlerimiz katıldı. Orada birkaç oturum oldu. Türkçe-Almanca-İngilizce ilk defa bir Kadıncık Ana anlatımını gerçekleştirdik.

*Daimi temsilcimiz UNESCO ile birlikte iletişim içerisindeyiz. 12. ayda eğer pandemi bize müsaade ederse Fransa’da UNESCO genel merkezinde 198 daimi üye ülkenin katılımıyla en son Hacı Bektaş Veli anmamızı yapacağız. Ülkemizde de Ankara ve İzmir’de yine büyükşehirlerimizde anma etkinliklerimi kardeş belediyelerimizle birlikte planlıyoruz.

*Son 2 senedir gerçekten çok mutlu Hacıbektaş. Çok büyük bir altyapı çalışmasından geçmişti. Kanalizasyon ve su hatlarımız tamamen yenilenmişti. Arıtma tesisimiz, güneş enerji sistemlerimiz…Yeni bir güneş enerji sistemini de bitirdik. Haftaya kabulünü yapıp Hacıbektaş’a bir gelir kaydedecek 3. güneş enerjisini yapmak bize nasip oldu.

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