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13 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu, sandık görevlilerine seslendi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak seçimlerde görev alan sandık görevlilerine seslendi.

“GÖNÜLLÜ OLMAK İSTEYENLERDEN DOLAYI TELEFONLARIMIZ KİLİTLENDİ”

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Pazar günü sandıklarda yer alacak arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, ‘cep telefonuyla kimliğe ulaşıyorum’ şovlarının tek amacı vardı; sizi o sandıklardan uzak tutmak. Ne oldu?

*Gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarımız kilitlendi. Kimseyi korkutamadılar. Çünkü o sandıklara müşahit gelecek gönüllüler, erdem savaşçıları, vicdan emekçileri.

“HİKAYENİZİ DÜNYA KONUŞACAK”

*Onlar hepimizin olmak istediği kişiler. Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine buradan çok teşekkür ediyorum.

*Hikayenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız. Size ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım.

*İstanbul ve Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz.

“HÜKÜMETLER GEÇİCİ, DEVLET BAKİDİR”

*Son sözüm de o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere. Hükümetler geçicidir sakın unutmayın. Devlet bakidir, aslı olan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil, devletten, adaletten, hukuktan yana olun. Haydi bakalım, çoğu gitti, azı kaldı.

Alaturka Online
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