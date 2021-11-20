Kılıçdaroğlu “Saray iktidarı aklını yitirmiş durumda!” dedi ve çağrıda bulundu!





CHP lideri Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarıyla 'kara kış' önerisiyle ilgili görüşme sağlamıştı. Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası atılması gereken adımları açıklıyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Biz saraydan artık durmasını istiyoruz. Bu saray ve şahsım iktidarı belli ki ülkeyi de halkımızı da gözden çıkarmış. Türkiye'de 14 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. 7 milyon 587 bin 23 kişinin aylık geliri asgari ücretin üçte biri. Her geçen gün çocuklarımız daha büyük bir açlığa daha derin bir sefalete sürükleniyor. İşte bu yüzden kara kış şartlarında en hayati konulardan biri insanımızın gıdaya erişimi. Köylümüzün çiftçimizin bu süreçte vatandaşımızın Erdoğan'a sesleniyorum: Kara kış fonunu kur, vatandaşlarımıza destek ver. Sayacağım altı maddenin hemen uygulanmasını talep ediyorum. Çiftçiye derhal geri ödemesiz ve faizsiz kredi ver. Çiftçimizin su ve elektrik borçları silinmeli. TRT ve enerji fonu derhal kaldırılmalı. Kredilerin geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kılıçdaroğlu #erdoğan #haber #chp #cumhuriyethalkpartisi #haberler #akp #ekonomi #dolar