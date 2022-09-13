Kılıçdaroğlu: Saraylara ihtiyacım yok, halk gibi yaşarım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’da vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle esnaf ziyaretini yarıda keserek meydanda toplanan kalabalığa hitap etti. Kılıçdaroğlu, “Ben diğer siyasetçiler gibi değilim. Benim saraylara ihtiyacım yok. Mütevazı halk gibi yaşarım” ifadelerini kullandı.

Hakan KAYA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’da ziyaretlerine devam etti. Kılıçdaroğlu, Çark Caddesinde vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle esnaf ziyaretini yarıda keserek meydanda toplanan kalabalığa hitap etti. Kılıçdaroğlu, “Benim umudum bu ülkenin gençleri” diye başladığı konuşmasında, “Siyaset vatandaş için yapılır” dedi.

“Ben diğer siyasetçiler gibi değilim. Benim saraylara ihtiyacım yok. Mütevazı halk gibi yaşarım” vurgusunda bulunan Kılıçdaroğlu, “Benim siyaset anlayışımda siyasetçi değil, bu ülkenin esnafı, çiftçisi kazanacak” ifadelerini kullandı.

“BEŞLİ ÇETE KILIÇDAROĞLU GELİRSE DİYE ARAYA ADAM KOYUYOR”

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* “Bu ülkede taksici, balıkçı, çiftçi nasıl kazanıyor göreceksiniz. Beşli çeteye değil millete vereceğiz.

* Araya adam koyuyorlar olur ya ‘Kılıçdaroğlu gelirse ne yapar’ diye… Kılıçdaroğlu gelirse adaletsizlik yapmaz.

* Oy verir vermez ayrı, herkesin benim başımın üstünde yeri var ama kim haksızlığa uğradıysa hesabını sorarım.”

“TEK LİMANIMDIR HALKIM”

Kılıçdaroğlu, Sakarya’da halkın yoğun ilgi gösterdiği konuşmasından fotoğraf paylaşarak, “Birileri kime güvenirse güvensin, ne algı yaparlarsa yapsınlar, benim güvendiğim halktır. Tek limanımdır halkım. 5’li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız. Biz olacağız biz. Halk. Hep beraber, hep beraber. Teşekkür ederim Sakarya!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında daha önce Giresun’da halka seslendiği görüntüleri da alıntıladı.

İlginizi Çekebilir CHP’den hazine arazilerinin satışa çıkarılmasına tepki: ‘Bunun adı giderayak yağma’