Kılıçdaroğlu: Seçim zamanında yapılacak!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, seçim tarihiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor.

“SANA VERECEK 1 YIL DEĞİL, 1 GÜNÜMÜZ BİLE YOK”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin.

* Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma.

* Ya da kork, seçim zamanında yapılacak!”

ARINÇ SEÇİMLERİN ERTELENMESİNİ İSTEMİŞTİ

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, dün yaptığı yazılı açıklama ile seçimlerin ertelenmesini istemiş ve “Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Daha açık ve net ifade etmek gerekirse: ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz. Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım” demişti.

İYİ PARTİ’NİN TUTUMU BELLİ OLDU

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.