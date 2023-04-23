Kılıçdaroğlu: Seçimleri büte bırakmadan ilk turda bitirelim

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabı üzerinden oy verecek gençler için paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Gençler biliyorsunuz ki kopya çekmek iyi değildir. Ama bu ülkeyi 20 yıldır yönetenler ne yazık ki derslerine çalışmamaya devam ediyor.

* Cumhur İttifakı bu seçimde vaatlerini bizden kopyala-yapıştır yapmış. Allah bunlara akıl fikir versin. Bakın bunların bir kısmını bir sene öncesinde, bir kısmını da bir iki hafta önce sizlerle paylaşmıştım.

* Gençler siz siz olun derslerinize iyi çalışın. Kopya çekenlere sakın güvenmeyin. Bu seçimleri de büte (bütünleme sınavına) bırakmadan ilk turda bitirelim.