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23 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu: Seçimleri büte bırakmadan ilk turda bitirelim

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabı üzerinden oy verecek gençler için paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Gençler biliyorsunuz ki kopya çekmek iyi değildir. Ama bu ülkeyi 20 yıldır yönetenler ne yazık ki derslerine çalışmamaya devam ediyor.

* Cumhur İttifakı bu seçimde vaatlerini bizden kopyala-yapıştır yapmış. Allah bunlara akıl fikir versin. Bakın bunların bir kısmını bir sene öncesinde, bir kısmını da bir iki hafta önce sizlerle paylaşmıştım.

* Gençler siz siz olun derslerinize iyi çalışın. Kopya çekenlere sakın güvenmeyin. Bu seçimleri de büte (bütünleme sınavına) bırakmadan ilk turda bitirelim.

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