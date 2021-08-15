Kılıçdaroğlu sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da AKP’yi o rapor ile vurdu! “Bu çok acı bir şey!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Grup Başkanvekili Engin Altay CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da eşlik etti. Kılıçdaroğlu incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu 2019 yılında hazırlanan raporu hatırlatarak AKP iktidarını eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #kastamonu #akp #chp #sel #selfelaketi #bozkurt #kastamonubozkurt #ibb #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da AKP’yi o rapor ile vurdu! “Bu çok...