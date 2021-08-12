Kılıçdaroğlu sınıra gitti! “Sınırlarımız yol geçen hanı değil” diyen Erdoğan’a böyle cevap verdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Sınırlarımız yol geçen hanı değil" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kapıköy Sınır Kapısı'ndan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "1 milyona yakın Afgan göçmen Türkiye'ye nasıl geldi?" diye sordu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #receptayyiperdoğan #afganlar #kapıköysınırkapısı #van #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu sınıra gitti! “Sınırlarımız yol geçen hanı değil” diyen Erdoğan’a böyle cevap...