Kılıçdaroğlu Sinop’tan seslendi: İnsanlar hayatını kaybettikten sonra önlem almanın bir yararı yoktur

Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, selzedelerin sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, Karadeniz’de yaşanan sel felakatinde 52 kişini hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Kriz ortaya çıktıktan sonra, insanlar hayatını kaybettikten sonra önlem almanın bir yararı yoktur. Önlem başlangıçta alınacaktır ki insanlar hayatlarını kaybetmesinler” dedi.

İSMAIL AKDUMAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketini yaşayan Ayancık’ta incelemelerde bulundu. Felaketi yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu’na; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci eşlik etti.

Önce, çamur deryasına dönmüş Ayancık sokaklarını adım adım dolaşan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, afet bölgesi ilan edilen ilçeye, farklı şehirlerden yardım faaliyetlerinde bulunmaya gelen ekiplerle bir araya geldi. Ekiplere teşekkürlerini ve minnet duygularını ileten Kılıçdaroğlu, selden zarar gören vatandaşlarla dertleşti. Vatandaşlara başsağlığı dileyen ve geçmiş olsun dileğini ileten Kılıçdaroğlu, ellerinde bulunan her imkanla yurttaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, görevlilerden gelen listeyi, yanında bulunan belediye başkanlarına ve diğer yetkililere iletti.

“SANAYİ BÖLGESİ YOK OLDU”

Cevizli, Köprübaşı mevkisinde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, sanayi bölgesinin yok olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

“Bütün sorunları takipçisi olacağız. Bütün sorunlar çözülür. İklim değişikliğinin ortaya koyacağı tabloyu dikkate almazsak bu tür olaylarla karşı karşıya kalacağız. 51 canımız hayatını kaybetti. Son derece üzgünüz. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Olay meydana geldiği andan itibaren, olaylara hakim olan bir belediye başkanımız var. Hiç uyumadan çalışıyor. Diğer belediyelerimiz de burada. İBB Başkanımız ve ekipleri burada. Su ve kanalizasyon sorunu vardı çözüldü. Sanayi diye bir şey kalmadı. Afet bölgesi kararı doğru bir karar. Teşekkür ederiz. Ama o sanayi ayağa kaldırılmalı. O insanlara en azından bir fedakarlık yapılacaksa faizsiz kredi sağlanmalı. Burada çalışan işçilerde aç kalacak. Bunlara da bir bedel ödenmesi lazım. Bu iş yerleri açılıncaya kadar en azından bir asgari ücret ödenmesi lazım.”

“İKLİM RAPORLARINI DİKKATE ALIN”

Kente gelen yardımlar için belediyenin 5 ayrı noktada depo oluşturduğunu ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Kimse umutsuz olmasın, kendini yalnız hissetmesin. Herkes şunu gayet iyi bilsin. Bu ülkede çözülmeyecek hiç bir sorun yoktur. Bütün sorunlar çözülür. Akılla, mantıkla çözülür. Eğer iklim değişikliğinin getireceği felaketler var ve biz bunları biliyorsak, bilim insanları biliyorsa, uygulamacılar biliyorsa, ülkeyi yönetenlerin de bilmesi lazım. Ülkeyi yönetenler eğer iklim değişikliği raporlarını dahi okumamışlar ise sağlıklı ve tutarlı karar alamazlar. Onlara birinci tavsiyem şu; Hadi bizim bilim insanlarımızın hazırladığına güvenmiyorsunuz. Şöyledir böyledir diye söylüyorlarsa uluslararası kuruluşların hazırladıkları raporlar var. Bizim bilim insanlarının hazırladığı raporlar var. Bu raporların örtüştüğünü göreceklerdir. Ve iklim değişikliğini getirebileceği sonuçları dikkate alarak önlem almaları lazım. Eğer önlem alırlarsa bu tür olaylar meydana geldiğinde sorun kendiliğinden çözülür” diye konuştu.

“100 YILLIK KÖPRÜLER SELDEN YIKILMADI, YENİ YAPILAN KÖPRÜLER YIKILDI”

Son dönemde yapılan köprüleri eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, “Karadeniz’in bütün nehirlerinde kemer şeklinde köprüler vardır. Bu köprüler 100-200 yıllıktır. Bu köprülerden hiçbirisi sel dolayısı ile yıkılmadı. Ama yeni yapılan köprüler yıkıldı. 100 yıl önce yapılan köprüler doğayı bilen insanlar tarafında tasarlanmış ve yapılmıştır. Yeni yapılan köprüler ise doğayı bilmeyen geleceği bilmeyen kişiler tarafından tasarlanmıştır. O nedenle raporları okuyun, o nedenle tarihi iyi bilin, o nedenle biz Karadenizimizi iyi tanıyın diyoruz. Eğer Karadeniz’i iyi tanımak istiyorsanız Karadeniz’den yaşlı birisini dinleyin. O size bütün gerçekleri, alınması gereken önlemleri anlatacaktır. Kriz ortaya çıktıktan sonra, insanlar hayatını kaybettikten sonra, önlem almanın bir yararı yoktur. Önlem başlangıçta alınacaktır ki insanlar hayatlarını kaybetmesinler” ifadelerini kullandı.

KIZINI KAYBEDEN VE EŞİNİ ARAYAN ASKER GENÇTEN YÜREK BURKAN SÖZLER

Selden en fazla zarar gören çamur içindeki sanayi sitesini de dolaşan heyet, işçiler ve iş verenlerden gelen sorunları ve talepleri dinledi.

Selde ailesini kaybettiği için askerden izinli olarak memleketine gelen bir genç, “En azından bir mezarları olsun” diyerek, yardım talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu ve acılı genç arasında yaşanan diyalog, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu ve beraberindeki heyet; adım adım, sokak sokak, dükkan dükkan gerçekleştirdiği Ayancık ziyaretini, Belediye binasında noktaladı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, yarın da sel felaketinden büyük yara alan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret edecek.

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