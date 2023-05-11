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11 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu, Sivas’ta halka sesleniyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Pazar günü yapılacak 14 Mayıs seçimlerine sadece üç gün kaldı. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas’ta Millet Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

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