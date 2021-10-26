CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de Suriye tezkeresi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu şok belgeyi gösterdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Kılıçdaroğlu "Vatanseverseniz bu rezilliğe son verin" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #tezkere #devletbahçeli #receptayyiperdoğan #chp #haber #siyaset #politika #chp #sondakika #tbmm #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu şok belgeyi ifşa etti! “Vatanseverseniz bu rezilliğe son verin!”