Kılıçdaroğlu: Son 10 yılda en büyük değişimi CHP yaşadı

CHP’ye katılım töreninde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Son 10 yılda siyasi partiler içinde en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye katılım töreninde konuştu. Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu şartların, bir partinin tek başına kaldıracağı zorluklar olmadığını belirterek, “Ağır sorunlarımız var. O nedenle bir Altılı Masa’mız var ve altı siyasi parti de Türkiye’nin demokratikleşmesini, yargı bağımsızlığını, hiç kimsenin düşüncesinden dolayı suçlanmamasını istiyor” ifadesini kullandı.

CHP’NİN GEÇMİŞTE CİDDİ SORUNLARI VARDI

“Bir demokraside olması gereken talepleri yerine getirme irademiz var. Bu iradeyi, kamuoyu önünde de deklare ettik.” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

– CHP’nin geçmişte ciddi sorunları vardı, bölgeden destek gelmiyordu. Hatta Erdoğan, ‘Siz Sivas’ın ötesine bile geçemezsiniz’ derdi. Son 10 yılda siyasi partiler içinde en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. CHP, bugün toplumun her kesimini kucaklamak istemektedir. Bu konuda ciddi adımlar attık. Bölge insanı ile barışmak istedik ve barıştık.

– Şundan emin olmanızı isterim, Türkiye artık bugün yaşadığımız kamplaşmanın, kutuplaşmanın ötesine geçmek zorundadır. Kamplaşmayı değil, kucaklaşmayı bilmeliyiz ve bu çerçevede hareket etmeliyiz. İnsanlar inançlarından, dillerinden, kültürlerinden, yaşam tarzlarından veya kimliklerinden ötürü ötekileştirilmemeli.

TÜRKİYE’Yİ BURADAN ÇIKARMALIYIZ

– Her birimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin saygıdeğer vatandaşlarıyız ve bu çerçevede hareket etmeliyiz. Farklı siyasi anlayışlar ülkenin kamplaşmasına, bölünmesine, tartışılmasına yol açıyor. Türkiye’yi buradan çıkarmalıyız ve Türkiye nasıl büyümeli, herkesin karnı nasıl doymalı, bu çerçevede bakılmalı. (AA)

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken adaylık yanıtı