Kılıçdaroğlu: Sorun yok, her şey yolunda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün sabah kahvaltısında bir araya geldi. Beklenenden uzun gerçekleşen görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı.

DİKKAT ÇEKEN İKİ NOKTA

Burada dikkat çekilen iki nokta var: Akşener toplantı sonrasında dar bir kadroyla toplantı yaptı ardından da vekillerle görüştü. CHP kanadından ulaşan bilgilere göre, Kemal Bey toplantıdan sonra yakın çevresine ve kurmaylarına “Sorun yok. Her şey yolunda” dedi.

Hatta bir kurmay “Genel Başkan çok rahattı” değerlendirmesi yaptı. Genel hava, rahatsızlıklara neden olan konuların büyük ölçüde çözüldüğü belirtildi.

İYİ Parti cenahındaysa toplantıların sürdüğü ve değerlendirmelerin yapıldığı konuşulanlar arasında.

Akşener’in hafta sonu İstanbul’da “dinlendiği” ve süreci tahlil etmek için kimseyle fazla temas kurmadığı gelen bilgiler arasında.

DETAYLI BİR ŞEKİLDE MASAYA YATIRILACAK

İddiaya göre; İYİ Parti’nin 2 Mart toplantısı öncesinde Genel İdare Kurulu toplantısında da bu konuyu detaylı bir şekilde masaya yatıracağı, Altılı Masa toplantısının ardından 3 ve 4 Mart’ta il başkanları ile belediye başkanlarının Akşener’le görüşeceği belirtildi.

Bu arada bir not daha verelim: Buluşmayı CHP kanadı istedi İYİ Parti ise görüşmenin basınla paylaşılmamasını iletti. Ancak yine de görüşmenin olacağı dün kulislere sızdı.