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26 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu SÖZCÜ TV’de anlattı: Korkunç bir rüşvet çarkı var

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liderler Özel programında; SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, SÖZCÜ yazarı Deniz Zeyrek ve SÖZCÜ Televizyonu moderatörü Simge Fıstıkoğlu’nun gündeme dair sorularını yanıtladı.
“OLAĞAN ÜSTÜ BİR RÜŞVET İSTİYORLAR”

Türkiye’deki rüşvet çarkına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

*Müthiş bir rüşvet çarkı var. Geçmişte AK Parti’de bakanlık yapan birisi bana şunu anlattı; yanlış hatırlamıyorsan Hollanda’da çok büyük bir firma Türkiye’de yatırım yapmak istiyor. Olağan üstü rüşvet istiyorlar. Bu parayı vermeniz lazım diye.

*Bakın güneş enerjisi içinde megavat başına kaç dolar istendiğini de bana bugün yatırım yapanlar söyledi. Rüşvetsiz iş yapılmıyor.

“YATIRIM YAPMAKTAN VAZGEÇTİLER”

*Bu Hollandalı şirket büyük bir yatırım yapmak istiyor. Rüşvet istenince de bakanı arıyorlar, diyorlar ki ‘siz Türkiye’de bakanlık yaptınız, bizden rüşvet istiyorlar, biz halka açık bir şirketiz, bizim bütün hesaplarımız denetimli. İstedikleri para 5-10 bin dolar değil, milyar dolar. Biz bu parayı ödeyemeyiz. Biz bu yatırımı nasıl yapacağız diyorlar’ ve yatırımı yapmaktan vazgeçiyorlar.

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