Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ’nün haberini yorumladı: Sen bunları sayıyla mı buldun?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Özer’in atanamayan öğretmene yönelik sözlerine tepki gösterdi. SÖZCÜ’nün haberini paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ataması yapılmayan öğretmene, “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar” demesi infial yarattı. SÖZCÜ’nün dün gündeme taşıdığı haber sonrası Bakan Özer’e yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından haberi paylaşarak şu yorumda bulundu:

“Dünden beri Milli Eğitim Bakanı’nın ataması yapılmayan öğretmenlere “çok ağladınız” dediği konusunda açıklama bekliyorum. Erdoğan sen bunları sayıyla mı buldun? Hepsi birbirinden beter bunların. Ekonomistin gözleri ışıldar. Eğitimcisi öğretmene ağlak der. Diğeri zaten Fotoroman…”

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