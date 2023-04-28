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28 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu: Sözüm söz, fındık asla 4 doların altına düşmeyecek

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs seçimlerine 16 gün kala partilerin ve ittifakların seçim çalışmaları sürüyor. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Giresun’da vatandaşların karşısına çıktı.

Kılıçdaroğlu’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

– Hangi iftiraları atacağız diye sıraya girmişler. Teröre karşı durmayan insan değildir. Teröre karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu dünyada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yeteri kadar kamplaştı bu ülke, artık kamplaşmadan çıkmalıyız.

– Sözüm söz, fındık asla 4 doların altına düşmeyecek. Beşli çetelere para buluyorsun. Fındıkçıya gelince “Nereden bulacaksın parayı?” diyorsun. Onlardan söke söke alacağım, size vereceğim. Bu milleti kuru soğana bile mahkum ettiler.

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