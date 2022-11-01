Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün Londra’ya gideceğini duyuran CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Temiz para gelirse kirli para gider. Bu para hem halka iner, hem işsizliği bitirir, hem uyuşturucuyu sokaklarımızdan söküp atar. Sürüklendiğimiz kriz girdabının tek çözümü budur” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye’deki uyuşturucu tehlikesine dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek “Kılıçdaroğlu’nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!” demişti.

KILIÇDAROĞLU: TEMİZ PARA GELİRSE KİRLİ PARA GİDER

Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dünyadaki güçlü teknolojik yatırımcıları ve fonları Türkiye’nin potansiyeliyle buluşturmak amacıyla bu akşam Londra’ya gideceğini belirtti.

“Kasım sonunu bekleyin” çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “Türkiye’ye hızla nefes aldırmak ve içinde bulunduğumuz bu derin krizden çıkmak için kendi özgücümüzün yanı sıra ‘temiz’ yabancı yatırıma ihtiyaç var. Dünyadaki güçlü teknolojik yatırımcıları ve fonları Türkiye’nin potansiyeliyle buluşturmak amacıyla bu akşam Londra’ya gidiyorum.

* Temiz para gelirse kirli para gider. Bu para hem halka iner, hem işsizliği bitirir, hem uyuşturucuyu sokaklarımızdan söküp atar. Sürüklendiğimiz kriz girdabının tek çözümü budur: Temiz yatırım, güçlü üretim. Bay Kemal’in Türkiye için çok büyük planları var, Kasım sonunu bekleyin.”

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