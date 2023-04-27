Kılıçdaroğlu: Terör örgütüyle kucak kucağa olanların da Allah bin belasını versin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ mitinginde konuştu. İktidarın muhalefete yönelik ‘terör’ suçlamalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* “Bize arada bir milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Yok şu terör örgütü, yok bu terör örgütü… Açık ve net söylüyorum, Mısır’daki sağır sultan da duysun; terör bir insanlık suçudur ve kimden gelirse gelsin teröre karşıyız. Teröre lanet olsun. Terör örgütüyle kucak kucağa olanların da Allah bin belasını versin. Gideceksin mektubu getireceksin, okutacaksın, oturacaksın bana da milliyetçilik dersi vereceksin… Sen kim, milliyetçilik kim? Altı okumuzdan biri milliyetçiliktir.

* ‘Bu can bu bedende kaldıkça papazı size vermem’ diyen kimdi? Sıkıyı görünce papazı veren kimdi? Türkiye’nin onurunu ayaklar altına alan kimdi? Şimdi kalkmış bana milliyetçilik dersi veriyor. Sen kim, milliyetçilik kim?

* Bizim parti adına gidiyorlar gençlik kollarına, o gencecik fidan gibi evlatlarımıza diyorlar ki, ‘sahte bir CHP broşürü bastır. ‘Biz gelince teröristleri affedeceğiz” diye matbaada bastırıyorlar… E Canan Başkan da şahin gibi, hemen buluyor. Adamı yakalıyor, matbaayı buluyor, ‘Kim yaptı bunu?’ diyor. Savcılığa verdik.

* Eğer mücadele edecekseniz, yiğit adamlarsanız, kendinize güveniyorsanız çıkacaksınız karşıma, beraber hesaplaşacağız, millet görecek; kim vatansever, kim başka birisi…”