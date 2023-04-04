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4 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu, TikTok’ta video paylaştı: Yorumlarda buluşalım

Alaturka Online
Alaturka Online


Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TikTok hesabında bir video paylaştı.

“5 RENK SEÇENEKLİ TRİPOD ALDIM”

Kılıçdaroğlu, “Merhaba gençler. ‘Kemal Dede neredesin’ dediniz, geldim. 14 Mayıs sonrası için merak ettiğiniz ne varsa sorun, yorumlarda buluşalım” mesajıyla yayınladığı videoda şunları söyledi:

* “Gençler, 14 Mayıs sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım.

* Başlıyorum, takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım.”

Kılıçdaroğlu, TikTok’ta yayınladığı videoyu, Twitter hesabında da “Gelmez gelmez dediniz, ne oldu” mesajıyla paylaştı.

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