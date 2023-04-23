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23 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu torunları ile hasret giderdi, depremzede çocuklarla buluştu

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis’teki makamında Adıyaman’dan ve Hatay’dan gelip Ankara’ya yerleşen depremzede çocuklarla buluştu.

Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları nedeniyle bir süredir göremediği torunları ile de buluştu.

Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, gelini Mine Kılıçdaroğlu, torunları İpek ve Barış Kılıçdaroğlu ile Meclis’teki makam odasında bir araya geldi.

Deprem bölgesinde ziyaretlerine devam eden Selvi Kılıçdaroğlu, Kılçdaroğlu’nun torunları ile ilişkisini “Kemal Bey göremiyor maalesef. İki aydır görmüyor neredeyse… Merak ediyor, hep soruyor. Maalesef o değişimi göremiyor. Torun ‘dede’ deyince Kemal ‘Selvi bak dede’ diye seviniyor. Gerçi bana da dede diyor. Büyük torunumuz da artık genç kız oldu, ilk göz ağrımız” sözleriyle anlatmıştı.

“TORUNLARIMI ÇOK ÖZLEMİŞTİM”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları nedeniyle göremediği torunlarıyla hasret giderdi. Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu’nun ikizleri İpek ve Barış ile buluştu.

Torunlarıyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, “Torunlarımı öyle çok özlemiştim ki… 23 Nisan’da bana sürpriz yaptılar, hasret bitti. Bugün benden mutlusu yok. Ülkemin bütün çocuklarının gözlerinden öpüyorum” dedi.

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