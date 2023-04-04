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4 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineKılıçdaroğlu Trabzon'da iftar buluşmasında konuştu! "Allah aşkına kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!"

Kılıçdaroğlu Trabzon’da iftar buluşmasında konuştu! “Allah aşkına kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Kılıçdaroğlu Trabzon’da iftar buluşmasında konuştu! “Allah aşkına kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!”

Alaturka Online
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Alaturka Online
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