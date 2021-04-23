Kılıçdaroğlu, Türkiye, KKTC, Orta Asya, Orta Doğu, Trakya ve Balkanlar'daki çocuklarla çevrim içi görüştü:

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklarla yaptığı çevrim içi görüşmede, "Beni mutlu eden temel nokta şu, dünyanın bütün çocukları aslında birbirini seviyor ve dünyanın bütün çocuklarına önemli bir görev düşüyor. Bütün dünyada barışı sağlamak, sevgiyi egemen kılmak, hepinizin ortak görevi olmalı." ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılında Türkiye, KKTC, Orta Asya, Orta Doğu, Trakya ve Balkanlar'da yaşayan bazı çocuklarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Çocukların 23 Nisan ile ilgili şiirlerini, duygu ve düşüncelerini dinleyen Kılıçdaroğlu, bazı CHP'li belediye başkanları ve Balkanlar'daki kardeş şehirlerin belediye başkanlarıyla da görüştü.

Bosna Hersek, Yunanistan, Suriye, Türkmenistan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Gagavuz Yeri, Irak, Kazakistan, KKTC, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Türkiye'den görüşmeye çevrim içi katılan çocuklara teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Beni mutlu eden temel nokta şu, dünyanın bütün çocukları aslında birbirini seviyor ve dünyanın bütün çocuklarına önemli bir görev düşüyor. Bütün dünyada barışı sağlamak, sevgiyi egemen kılmak, hepinizin ortak görevi olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

23 Nisan'ın çocuk bayramı olmasının bir başka önemli özelliği daha olduğuna dikkati çeken Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir ülke kendi bağımsızlık savaşını verdikten sonra egemenliği bir kişiden alıp halka veriyor ve TBMM'yi kuruyor, bundan 101 yıl önce. 101 yıl önce egemenliğini sağlayan, bağımsızlığını kuran Türkiye, bu güzel günü bir bayram ilan ediyor ve bayramın adı da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Değişik ülkelerden çevrim içi programa katılan bütün çocukların söylemlerini büyük bir dikkatle dinledim ve bir kez daha anladım ki Mustafa Kemal Atatürk sadece bizim değil, aslında dünyanın önemli, saygın bir aktörü, lideri. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz, okullarda da öğretiliyor. Ben bundan büyük bir mutluluk duydum."

– "23 Nisan tüm dünya çocuklarının bayramı"

Çocuklardan Türkiye'ye geldiklerinde, aileleriyle kendilerini ziyaret etmesini isteyen Kılıçdaroğlu, kardeş belediye başkanlarının zaten zaman zaman bir araya geldiğini aktardı.

Kendisini sevindiren başka bir olayın da görüşmeye katılan çocukların yaşadıkları şehirlerin özelliklerini iyi bilmesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan'la ilgili şiirlerin okunması aslında bu bayramın sadece Türkiye'deki çocuklar için değil dünyanın bütün çocukları için geçerli bir bayram olduğunu bana gösterdi. Bundan da büyük mutluluk duydum. Sizden bir başka isteğim sağlıklarınıza dikkat etmeniz. Sizler bulunduğunuz dönemin değil, geleceğin de umudu, geleceğin de güvencesisiniz. Sizler iyi okullarda okudukça, dünyayı iyi sorguladıkça, daha nitelikli ve kaliteli sorular sordukça dünyanın umudu olacaksınız yani dünyanın baharı, geleceği olacaksınız. Sizler önümüzdeki süreç içerisinde çalıştıkça, ürettikçe, düşündükçe, soru sordukça daha bir güzel dünyanın oluşmasına imza atacaksınız."