Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin tarımda üretim üssü haline gelmesi lazım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin tarımda bir üretim üssü haline gelmesi lazım. Tarımın stratejik sektör olduğunu henüz kavramış değiller” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in tatile girmesinin ardından her salı günü bir ilde grup toplantısı yapmayı kararlaştırdı. Bu hafta Niğde’de konuşan Kılıçdaroğlu’nun satırbaşları şöyle:

‘VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMADILAR’

“Niğde’nin tarımına bakıldığı zaman, kuru fasulye üretiminde 1’inci, patates üretiminde 2’nci, elma üretiminde 2’nci, lahana üretiminde 2’nci, kiraz üretiminde 10’uncu, domates üretiminde 13’üncü sırada. Dolayısıyla Niğde tarım açısından son derece önemli ve değerli bir kentimiz. Ama bugüne kadar Niğde’ye iktidarda olanların verdikleri sözleri tutmadıklarını biliyoruz.

20 yıldır Niğde’ye havaalanı yapacaklarını söylüyorlar, tek çivi bile çakılmadı. ‘Lojistik yükleme merkezi yapacağız’ dediler, yapmadılar. Her seçimde Yüksek Hızlı Tren buradan geçecek dediler, bu da yapılmadı. Bunların tamamını iktidar olduğumuzda göreceksiniz Niğde’ye de neler yapılıyor, Kayseri’ye de neler yapılıyor.”

‘ÇİFTÇİ ÜRETMEZSE HEPİMİZ AÇ KALIRIZ”

“Bölge için tarım önemli, tarım da Türkiye için önemli. Sadece kendi ülkemiz için değil Ortadoğu ve bütün komşularımız için de önemli. Türkiye’nin tarımda bir üretim üssü haline gelmesi lazım. Tarımın stratejik sektör olduğunu henüz kavramış değiller. Bütün dünya tarımın stratejik bir sektör olduğunu biliyor. Çiftçi üretmezse hepimiz aç kalırız. Şimdi ne yaptılar? Her şeyi dışarıdan getiriyoruz.

Tarımı stratejik sektör olmaktan çıkardıkları için Türkiye tarımda dışa bağımlı ülkelerden birisi haline geldi. Mercimek, et, hayvan, yem, saman aklınıza ne gelirse her şey dışarıdan gelmeye başladı. Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Bunlar çıkaramazlar, çünkü bunlar alın terinden, üretenden yana değiller.

Bunlar beşli çeteden yanalar kaynakların tamamını beşli çetelere veriyorlar. Peki Bay Kemal ne yapacak? Beşli çetelerden tamamını alacağım, bu ülkeye bu millete tamamını vereceğim görecesiniz. Kul hakkı yiyenlerle asla helalleşmeyeceğiz.”

Ayrıntılar geliyor…