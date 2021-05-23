Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi mafyaya, çetelere, yağmacılara yedirmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi sarsan mafya-siyaset ilişkisi iddialarının ardından akşam saatlerinde sosyal medya hesabından hem gençlere hem de iktidara seslendiği bir açıklama yaptı.
“PİRÜPAK, TERTEMİZ BİR ÜLKE VAADİMDİR”
Açıklamasına gençlere seslenerek başlayan Kılıçdaroğlu, “Gençler, merak etmeyin o gün gelecek ve bu başınıza gelenleri unutacaksınız. Pirüpak, tertemiz bir ülke vaadimdir size. Türkiye’yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz” dedi.
ERDOĞAN’A SEÇİM ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da erken seçim çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, gel helalleşelim. Seçimden kaçılmaz” dedi. Kılıçdaroğlu, paylaşımında ‘Hemen Seçim’ etiketi kullandı.