Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi yeniden bütün kurumlarıyla beraber inşa etmek zorundayız

Konya’nın Akşehir ilçesinde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Yörük Türkmen Buluşması’na katıldı. “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganlarıyla kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Yörük kültürü, Türkmen kültürü sıradan bir kültür değil. Tarihin derinliklerine uzanan kadim bir kültür. Uzun bir yoldan geldik doğrudur. Bize doğruyu öğreten Horasan erenlerini hiç unutmadık. Dilimizi, kültürümüzü, örfümüzü unutmadık.

* Zaman zaman aralarımızda yani birlikte olmamız gerekirken farklı partilerin içinde yer aldık. Bu da gayet doğaldır ama kültür dediğiniz bir parti işi değildir. Yörük kültürü, Türkmen kültürü sıradan bir kültür değil. Tarihin derinliklerine uzanan kadim bir kültür. Bu kadim kültürü yaşatacağız.

* Bu kadim kültür Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen ve Balkanlar’a uzanan bir kültürdür. Sıradan bir kültür değildir. Bu kültürü yaşatmak her insanın temel görevidir.

“AKŞEHİR’İ İL YAPACAĞIZ”

Akşehir’e 3 kez geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Akşehir’in neden il olmadığını sordu. Akşehir’i il yapma sözünü veren Kılıçdaroğlu, “Bu işin sağı solu yok bu işin tarihi var tarihi. Milli Kurtuluş Savaşı’nın ne olduğunu biliyorsanız Akşehir’i de bileceksiniz. Milli Kurtuluş Savaşımızın kara kutusu Akşehir’dir” dedi.

Liyakatin önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

* Asla ve asla insanları ötekileştirmeyelim. Biz herkesi kucaklayan, herkese saygı duyan bir geleneği inşa etmek ve sürdürmek zorundayız. Bunu yapacağız.

* Haksızlıklar var biliyorum. Ciddi sorunlar var biliyorum. Devlette bir çürüme olduğunu da gayet iyi biliyorum. O çürümeye de sizlerin takdiri ile son vereceğiz.

“DEVLET LİYAKAT VE ADALET ÜSTÜNE İNŞA EDİLİR”

* Devlet dediğiniz kurum liyakat ve adalet üstüne inşa edilir. O işi ehline vermediğiniz zaman devlette çürüme başlar. Her işin bir ehli vardır. O ehil kişi, kendisinden sonra o işi yapacakları yetiştirir. Usta çırak ilişkisi bunun temelidir. Devlette de bu böyledir.

* Büyükelçi olmak için hemen mezun olduğunuzda sizi büyükelçiliğe atamazlar. Uzun süre çalışacaksınız. Devletimizin çıkarlarını bileceksiniz. Devletin çıkarlarını dünya coğrafyasının her yerinde savunacaksınız. Bunu savunacak bilgi ve birikime sahip olacaksınız. Ondan sonra büyükelçi olacaksınız. Ama şimdi, rüşvet alanı büyükelçi atadılar. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletine açıkça ihanettir.

“MORALİNİZİ ASLA BOZMAYIN”

* Sizden isteğim, asla moralinizi bozmayın, sorunlarınızı biliyorum. Yörük Türkmenlerin yine temel bir sorunu. Göçerlerin hiçbir sosyal güvenlik hakkı yok. Neden yok? Kocadığı zaman ne olacak? Emeklilik hakkı kazanması lazım. Unutmayın bu kardeşiniz tamamını yapacak. Kırsalda, yaylada çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek.

“ARTIK KAVGALARDAN BIKMADIK MI?”

* Yörük Türkmenler aynı zamanda da üreticidir. Ürettiğinin hakkını teslim etmeniz lazım. Alın terinin hakkını teslim etmeniz lazım. Bugüne kadar sosyal güvenlik hakkı verilmedi ama hakları da teslim edilmedi yeteri kadar. O hakları da teslim edeceğiz.

* Türkiye Cumhuriyeti’nde hiç kimsenin mağdur olmadığı, herkesin huzur içinde gezdiği, eğlendiği, birbirine saygı gösterdiği bir iklimi yaracağız. Bu iklimi yarattığımız zaman güzel Türkiye büyüyecek, huzur olacak, herkes kucaklaşacak.

* Boşuna helalleşelim demedim. Artık kavgalardan bıkmadık mı? Yetmedi mi birbirimizin yüzüne farklı bakmak, yetmedi mi farklı dilleri kullanmak? Birleşmeliyiz. Beraber olduğumuz zaman aşmayacağımız engel yok.

“TÜRKİYE’Yİ YENİDEN BERABER İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ”

* Biz şimdi geriye dönüp, yaptığımız hatalardan arınıp yüzümüzü ileriye çevirmek zorundayız. Birlikte Türkiye’yi yeniden bütün kurumlarıyla beraber inşa etmek zorundayız. Bu işin kavgası yok, bu işin birleşmesi var. Beraber olduğumuz zaman bütün engelleri aşarız.

“KUL HAKKI YİYEN KİMSEYE OY VERMEYİN”

* Siyasette zenginleşme olmaz. Devleti yönetenler, devleti yönettikleri süre içinde eğer zenginleşiyorlarsa artık onlar halkın hakkını ve hukukunu değil kendi mal varlıklarının hakkını ve hukukunu savunurlar.

* Siyasette zenginleşme olmaz. Ahlaki değerleri esas aldığınızda bir siyasetçinin zengin olma şansı yoktur. Birileri zenginleşiyorsa bilin ki kul hakkı yemiştir. Kul hakkı eğer en büyük günahsa, o en büyük günaha hiç kimsenin ortak olmasını istemem. Yani kul hakkı yiyen kimseye oy vermenizi istemem.