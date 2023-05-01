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1 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu uyardı: Onlarla alay edenler bizden değildir

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kütahya’da yaptığı mitingin ardından bazı vatandaşların ücretsiz dağıtılan ayranları çantalarına doldurması kamuoyu gündemine yansıdı.

“LÜTFEN PAYLAŞMAYIN”

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu “…Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın. Kimsenin haysiyeti ile oynamayın…” uyarısında bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında “Mitinglerde (hangi partinin olursa olsun) fakir fukaranın evine biraz su, ekmek, ayran veya bir sandviç götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir. Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın. Kimsenin haysiyeti ile oynamayın. Lütfen!” ifadelerine yer verdi.

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