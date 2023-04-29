Kılıçdaroğlu, Uysal’ın paylaşımını alıntıladı: Bölgeyi korkunç moloz yığınlarından kurtaracağız





Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından paylaştığı videoyla deprem bölgesindeki asbestli moloz tehlikesine dikkat çekti.

“İÇİ ASBEST ZEHRİYLE DOLU KOCA BİR DAĞ DÜŞÜNÜN”

Sosyal medya paylaşımında “Yaşadığımız depremlerden kalan molozlar dev asbest depoları haline geldi. Bu molozlardan havaya, suya, toprağa karışan zehir, tarım ürünleriyle ülkenin her yerine yayılıyor. İnşallah bu belayı yok edeceğiz. Vatan savunmasının gereklerinden biri de, vatanın toprağını korumaktır” ifadelerini kullanan Uysal, videoda ise şunları söyledi:

* “Kıymetli vatandaşlarım, Şubat ayında 11 şehrimizi içine alan ve ülkemizi derinden etkileyen çok büyük depremler yaşadık. Bu afetlerden geriye yaklaşık 200 milyon ton asbestli moloz kaldı. İçi asbest zehriyle dolu koca bir dağ düşünün.

* Asbest kullanımı ülkemizde henüz 13 sene önce yasaklandı. Depremde yıkılan binaların çoğu ise bu tarihten önce yapıldı. Yani asbestli malzemenin buralarda bolca kullanıldığını biliyoruz.

* Asbest demek, kanser demek. Bu asbest maddesi sadece döküldüğü yerde kalmıyor, tozlaşıp havaya karışıyor, şehirleri dolaşıyor, toprağı zehirliyor, suya bulaşıyor. Yani doğrudan ve dolaylı yollardan hayatımızdaki pek çok şeyi kirletiyor.

“DOĞAMIZI DA KADİM ESERLERİMİZİ DE ŞEHİRLERİMİZİN KİMLİĞİNİ DE KORUYACAĞIZ”

* Bakın şu an bile kanser riskini burada soluyoruz ve bu sadece bu bölgede yaşayan insanlarımızı değil, hepimizi ilgilendiriyor. Vatan demek toprak demek, vatan demek hava demek, vatan demek su demek, süt demek. Zehire teslim edemeyiz. Çünkü başka vatan yok, başka Türkiye yok.

* Kimse endişeye kapılmasın. Bu ülkeyi yönetmeye talip olan bizler, ülkesinin kıymetini bilen vatanseverleriz. 13’üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde ülkemizdeki enkazı hızla kaldıracağız.

* Tabi ki yeni evlerle, yeni mahallelerle kentlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Fakat kentlerimizi yeniden ayağa kaldırırken, etkisi nesiller boyu sürecek yeni bir felakete bu şekilde kapı açmayacağız. Doğamızı da kadim eserlerimizi de şehirlerimizin kimliğini de koruyacağız.

* Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Uzman ekiplerimiz hazır. Bizzat bu işin yakın takipçisi olacağım. Gönlünüzü ferah tutun. Bu vatanın evlatları var. Bu karamsar tabloyu hızla düzelteceğiz. Depremde yitirdiğimiz tüm insanlarımıza Allah’tan bir kez daha rahmet, milletimize sabır diliyorum. Yakında yine görüşeceğiz. Tekrar hoşçakalın.”

“BÖLGEYİ KORKUNÇ MOLOZ YIĞINLARINDAN KURTARACAĞIZ”

Gültekin Uysal’ın videosunu alıntılayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Gültekin Bey ile deprem sonrası oluşan bu çevresel risklere karşı toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruma planını sürdürülebilirlik odağında çalışıyoruz. Anayasa gereği depremzedelere yeni evlerini ücretsiz olarak sunarken, bölgeyi bu korkunç moloz yığınlarından da kurtaracağız” dedi.