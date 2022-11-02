Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına seslendi: Kafalarını koparacağım

İngiltere’den uyuşturucu baronlarına seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Hala hayattayken kaçın, seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğim kafalarını koparacağım. Evlatlarımızı zehirleyenlere karşı asla acımayacağım. Bu işe göz yumanlar hapse girecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda çok netim ve kararlıyım” ifadelerini kullandı.

İngiltere‘nin başkenti Londra’yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT televizyonuna bağlanarak açıklamalarda bulundu.

AKP’NİN ANAYASA ADIMINI DEĞERLENDİRDİ

AKP‘nin anayasa adımıyla ilgili muhalefetteki siyasi partilerin kapısını çalması ve referandum açıklamalarına değinen Kılıçdaroğlu, “Bizim bir kanun teklifimiz var. Sağa sola sapmaya gerek yok. Kanun teklifimiz gelir meclis genel kuruluna kabul ederler bu mesele de çözülür. Kadının kılık kıyafetiyle siyasetçiler ilgilenmesin. Temel hedefimiz de buydu” dedi.

İNGİLTERE’Yİ NEDEN ZİYARET ETTİĞİNİ AÇIKLADI

İngiltere ziyaretine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak, bilgi ekonomisini ülkemize nasıl egemen hale getiririz, nasıl bu işi çözeriz, bu krizden nasıl çıkarız, temiz parayı Türkiye’ye nasıl getiririz. Türkiye’yi kirli paradan nasıl arındırırız bunun için İngiltere’deyim. Görüşmelerimi bu çerçevede yapıyorum. Finans çevreleriyle, teknoloji çevreleriyle, bilgi ekonomisi konusunda yayın yapanlarla, toplumun değişik kesimleriyle, Türkiye’de katma değeri yüksek ürün üretmek, işsizlik sorununu çözmek, Türkiye’ye temiz para getirmek, Türkiye’yi nasıl arındırırız bunun çalışmalarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“UYUŞTURUCU PARASINDA SORUN YOK ERDOĞAN’A GÖRE…”

Uyuşturucu iddialarına ilişkin Kılıçdaroğlu, “Önce maddi olarak batırdılar…Sonra da kara paraya izin verdiler ve manevi batırma süreci başladı. Erdoğan güya sigaraya karşı. Ama uyuşturucu parasında sorun yok Erdoğan’a göre. Ülkeyi gri listeye soktu. Kara para pisliğinin bulaştığı ülkeler listesidir bu. İş yapmamak demek. Sürekli kontrol altında tutulmamız demek” dedi.

“Daha büyük bir sorun var. Kara parayla gelen mafyalar. Baronlar at koşturuyorsa bu ülkede burada bir sorunumuz var” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Allah aşkına bizi dinleyen bütün vatandaşlarıma sormak isterim. Sırpların ne işi var İstanbul’da? Sorun kendinize” diye konuştu.

ÇOK SERT İFADELERLE SESLENDİ

Uyuşturucu baronlarına seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Hala hayattayken kaçın, seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğim kafalarını koparacağım. Evlatlarımızı zehirleyenlere karşı asla acımayacağım. Emniyetin raporları bunları anlatıyor.

*İktidar sahipleri emniyetin raporlarını dahi okumaktan aciz insanlar. Bu işe göz yumanlar hapse girecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda çok netim ve kararlıyım.

*Yalandan ‘bacak kırma’ algısı. Torbacı operasyonu algısı boş şeyler bunlar. Bunlar toplumu kandırmak. Biz gerçek çözüme odaklanacağız.

*Çözüm, temiz parayı, temiz yatırımcıyı Türkiye’ye getirmektir. O paralarla o yatırımlarla gençleri sokaktan toplayacağız. Temiz paranın girdiği sokaktan kirli para, uyuşturucu paraları kaçar. Ben bu parayı getireceğim. Bunun sözünü verdim. Bunun için Londra’dayım.

“ÇOK AMA ÇOK GÜZEL ŞEYLER AÇIKLAYACAĞIM”

Kılıçdaroğlu, son olarak, “Halkımızdan ricam sabırla Bay Kemal’i beklesinler. Kasım’ı beklesinler. Çok ama çok güzel şeyler açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

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