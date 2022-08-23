Kılıçdaroğlu: Valileri uyarıyorum, şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konser yasaklarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Valileri uyarıyorum. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!” dedi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde CHP‘li Belediye tarafından düzenlenmesi planlanan ve 16 sanatçının katılacağı Milyon Fest Fethiye Festivali Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

İptal kararına bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!” ifadelerini kullandı.

KONSER İPTALLERİ

Organizasyon şirketinin Burhaniye Kaymakamlığı’na 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde planlanan Zeytinli Rock Festivali için yaptığı başvuru uygun görülmemişti.

Sanatçı Apolas Lermi, Temmuz ayında Giresun’da yapılması planlanan konserinin valilik tarafından iptal edildiğini duyurmuştu.

Kocaeli Derince’de Aynur Doğan konserinin iptal edilmesinin ardından, 10-11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Kandıra Seyrek Plajı’nda düzenlenecek olan gençlik festivali FullFest, Kocaeli Valiliği tarafından ‘ormanda konaklama yasağı’ gerekçesiyle iptal edilmişti.

Festivalde Isparta’daki konseri iptal edilen Melek Mosso, Sagopa Kajmer, Uzi, Ozbi, Emir Can İğrek, Can Ozan gibi sanatçılar sahne alacaktı.

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