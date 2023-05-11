Kılıçdaroğlu ve Akşener afişini haber yapan gazeteciyi darp ettiler

Çanakkale’de Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nın, provokatif Kılıçdaroğlu ve Akşener afişini haber yapan gazeteci, saldırıya uğradı.

HABERİ YAPAN GAZETECİYE SALDIRDI

Olay Çan ilçesinde meydana geldi. “Çandan Haber” gazetesinin imtiyaz sahibi Muhammed Yavaş, Çanakkale Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nın astığı provokatif Kılıçdaroğlu ve Akşener afişini ‘Tepki çeken pankart’ başlığı ile haberleştirmesi üzerine Çan Ülkü Ocakları ilçe Başkanı Hasan Dinç’in saldırısına uğradı. Hastaneden darp raporu alan Yavaş, saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

“DEVLET BEYE NASIL YAZARSIN DİYEREK SALDIRDI”

Yaşananları SÖZCÜ muhabirine anlatan Muhammed Yavaş şunları kaydetti;

“Çanakkale Ülkü Ocakları Başkanlığı’nın astığı, Kılıçdaroğlu’nun yüzünün yarısı Selahattin Demirtaş, Akşener’in yüzünün yarısı ise Pervil Buldan olarak resmedilen afişini ‘Tepki çeken pankart’ başlığı ile haberleştirdim. Daha sonra Çan Ülkü Ocakları Başkanı Hasan Dinç tarafından arandım.

Vaiz Mustafa Sokak’a davet etti. ‘Çay içeceğiz kardeşim’ diyerek beni davet etti. Daha önceden de arkadaşım olduğu için gittim. Elimi sıktı bir anda ‘Devlet beye nasıl yazarsın’ deyip saldırmaya başladı. Hiç karşılık vermedim ve yere kapandım, vurmaya devam etti.

“SİNAN ATEŞ’İ ÖLDÜRDÜĞÜNÜZ GİBİ BENİ DE Mİ ÖLDÜRECEKSİNİZ”

‘Sinan Ateş’i öldürdüğünüz gibi beni de mi öldüreceksiniz’ dedim. ‘Öldüreceğiz lan’ dedi. O sokakta olan herkes yaşananlara şahit oldu. Hastaneye giderek darp raporu aldım. Saldırgan hakkında da şikayetçi oldum.”