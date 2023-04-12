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12 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu ve Akşener iftara minibüsle gitti

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından, Adıyaman’da Saadet Partisi’nin iftarına giderken çektiği videoyu paylaştı.

Özel’in paylaştığı videoda, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve partililerin iftara minibüsle gittiği yer aldı.

“14 MAYIS’TAN SONRA ŞATAFAT BİTECEK”

Paylaşımına “Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman’da Saadet Partisi’nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes’ler gördü. 14 Mayıs’tan sonra şatafat bitecek!” notunu düşen Özel, paylaştığı videoda şunları söyledi:

* “Adıyaman’da Saadet Partisi’nin iftarında Millet İttifakı’nın altı lideri buluşacak. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener, 2018 model bir Sprinter ile Adıyaman’da ilerliyor.

* Bu Adıyaman, ne konvoylar ne Mercedes’ler 100 araçlı lüks konvoyları gördü. ’14 Mayıs’tan sonra israf bitecek, 14 Mayıs’tan sonra şatafat bitecek’ diyenlerin bugünkü hali.”

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