Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Kahramanmaraş depremiyle ilgili açıklama

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi. Depremle ilgili siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız.

AKŞENER: RABBİM MİLLETİMİZİ HER TÜRLÜ FELAKETTEN KORUSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şu ifadeleri kullandı:

* Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun…