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17 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu gençlerle buluştu…

Alaturka Online
Alaturka Online


Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yurtlarında kalan kız öğrenciler ile restorasyonu tamamlanan Kadıköy Moda’da bir araya gelerek çay ve simit eşliğinde sohbet etti.

Gençlerin sorularını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, gençlerle yaptığı sohbete ilişkin kısa bir videoyu sosyal medya hesabından “Seçimin kaderini kim belirleyecek?” notuyla paylaştı.

Klip şeklinde hazırlanan videoda Kılıçdaroğlu, “önümüzdeki seçimlerin kaderini değiştirecek olan ben değil, sizsiniz” dedi.

Yurt sorununa ilişkin cevap veren Kılıçdaroğlu, “Bir yıl içinde Türkiye’de yurt sorununu çözeceğiz.” derken, İmamoğlu ise “3 bine yakın yatağımız var, kapasitemiz var. Bu sene Eylül’de 5 bin oluyor. Çok hızlı 10 bine çıkartmak istiyoruz.” ifadelerini kulandı.

Videoda eğitim alanındaki sorunlara da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bu YÖK dediğimiz belayı kapatacağız. Kontenjanları yeniden belirleyeceğiz, Türkiye’nin ihtiyacına göre belirleyeceğiz. Bunu yaparken de planlama yapacağız. Eğitimin planlanması lazım.” diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasından şikayet eden bir öğrencinin, “İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Biz kadınlar olarak bu ülkede artık korkarak yaşamaya başladık.” sözlerine ise Kılıçdaroğlu, “İstanbul Sözleşmesi tekrar yürürlüğe girecek. Sadece sözleşmenin yürürlüğe girmesi yetmiyor aslında. Biz bu olaylara bakan özel mahkemeler kurmak istiyoruz.” cevabını verdi.

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