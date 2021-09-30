CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 'Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde belediyelerin stantlarını ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarında geçen diyalog dikkat çekti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #ekremimamoğlu #mansuryavaş #tarımzirvesi #chp #haber #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Mansur Yavaş’ın standını ziyaret etti! Dikkat çeken diyalog..