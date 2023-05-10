Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu o fotoğraf üzerinden mesajı verdi

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, videoda; Trabzon’da Saadet Partisi ve CHP’nin gençlik kollarında görevli iki kadının üzerinde parti yelekleriyle el ele yürüyerek partilerine ait broşürleri dağıttığı anlara ait fotoğrafa ilişkin konuştu.

İki lider, sosyal medyada da gündem olan o fotoğraf karesini, önlerine koydukları tabletin ekranında gösterdi.

“HAYALLERİMİZE İŞTE BU GENÇLERLE ULAŞACAĞIZ”

“Bizlerin gençlik kolları, sahadalar” diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, “Ne için sahadalar? Farklılıklarımıza bakmaksızın herkese saygı duyan bir ülke için sahadalar. Farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese eşitlik talep eden bir ülke için sahadalar. Ve farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese adil davranan bir ülke için sahadalar. Bu hayallerimize, işte bu gençlerle ulaşacağız. Biz birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ŞÜKÜR BU ÜLKE BUGÜNLERİ SONUNDA GÖRDÜ”

Karamollaoğlu ise, “Çok şükür bu ülke bugünleri sonunda gördü. Elhamdülillah. Yarınların da teminatı biziz inşallah” dedi.