Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’ndan çay molası

İzmir’de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentte teşkilat programlarına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile çay molasında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 günlük İzmir programının son gününde ziyaretlerine devam etti.

Son olarak Gençlik Buluşması’na katılan Kılıçdaroğlu, öncesinde İzmir’de teşkilat programları için bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

İki lider, Güzelyalı’da bulunan bir kafede çay içerek sohbet etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de iki lidere eşlik etti.