Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş deprem bölgesine gidiyor

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2 günlük deprem bölgesi ziyareti kapsamında, Malatya ve Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulunacak.
Kılıçdaroğlu, yarın Malatya, cumartesi günü Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek.
MANSUR YAVAŞ DA EŞLİK EDECEK
Kılıçdaroğlu’na, bazı genel başkan yardımcılarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik edecek.
TWITTER’DAN DUYURDU
Kılıçdaroğlu, ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz” dedi.