Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’a dert yandı.. ‘2,5 yıl Melih başkanla uğraştık.. Gökçek’in oldu!’

Kemal Kılıçdaroğlu, Otonomi Galericiler Sitesi’nde incelemelerde bulunduktan sonra Otonomi Yönetim Kurulu’yla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’a dert yandı.. ‘2,5 yıl Melih başkanla uğraştık.. Gökçek’in...