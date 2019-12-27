Kılıçdaroğlu ve Yavaş’tan Atatürk mesajı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin üzerinden 100 yıl geçtiğini söyledi.

Milli Kurtuluş Savaşı’nın ana omurgasının Ankara’da oluşturulduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, “Gazi Meclisimiz burada Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiştir. O nedenle hepimiz 100. yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, Avrupa ile yarışan bir başkenti inşa etmek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mansur Yavaş’ın seçildiğini ifade etti.

“BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU KORUYACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği kutsal devlete ve Cumhuriyet’e sahip çıktıklarını, onun izinde olduklarını göstermek için 100 yıl öncesinde yapılan karşılama töreninin birebir aynısını düzenlemeye çalıştıklarını kaydetti.

“DAHA YÜKSEKLERE TAŞIMAK DURUMUNDAYIZ”

Ankara’nın, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve emin ellerde olduğunu ifade eden Yavaş, “O günkü birlik beraberlik ruhunu 100 yıl sonra daha da yükselterek koruyacağız. Biz bu emaneti çok daha yükseklere taşımak durumundayız. Ankaramız’ı, başkentimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği başkenti dünyada yarışır başkentler arasına sokmak en büyük hedefimiz olmalıdır” diye konuştu.

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Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle “Kızılcagün: Bir Cumhuriyetin Doğuşu” adlı tiyatral gösteriyi izledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra liseler arası resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi. Program, Manga grubunun konseriyle sona erdi. AA