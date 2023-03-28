Kılıçdaroğlu ve Yavaş’tan Erdoğan’a yanıt: Artık gözler kör olmuş

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu’na Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

Programda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li belediyeleri kastederek “11 tane büyükşehir belediyen var, acaba Adıyaman’a ulaştılar mı?” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

“HAKKI HUKUKU HERKES İÇİN İSTEMELİYİZ”

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında adalete vurgu yaparak şunları söyledi:

* “İnsanlığın her yerde adalet kavramı da vardır. Adalet aynı zamanda vicdan demektir. Eğer bir ülkede adalet yoksa ciddi temel bir sorunumuz var demektir. Adaleti tesis etmek için her birimizin bir başka kişiye kin ve öfke duymadan beraber mücadele etmek zorundayız. Bütün peygamberler iyi ahlakı temsil etmek ve adaleti tesis etmek için görevlendirilmiştir. Adalet mahkeme salonlarında sağlanan bir kavram değildir.

* Kadına şiddet adaletsizliktir. Doğadaki ağacı kesmek adaletsizliktir. Bizler bir yerde haksızlık olduğu zaman yanına koşmak istiyoruz. Gençlerin hakkını hukukunu sağlamak zorundayız. Adalet bir isim değildir, adalet bizim vicdanımızdır. İnsanları haksız yere hapse atarsınız bu adaletsizliktir. İşimiz çoktur. Kavgayı bırakmak zorundayız. Bütün komşularımız büyüyor, biz küçülüyoruz. Bütün devletler büyüyor, biz küçülüyoruz. Olmaz.

* Büyümeliyiz, kalkınmalıyız. Hakkı, hukuku sadece kendimiz için değil herkes için istemeliyiz. Bakın bu güzel ülke Milli Kurtuluş Savaşı’nı verdiği zaman bütün mazlum ülkelere örnek oldu. Bütün mazlum ülkeler de bizi örnek alarak kendi savaşlarını verdiler. Yine biz 1923’te Cumhuriyeti kurduğumuzda o mazlum ülkelerin tamamı onlar da Cumhuriyetlerini kurdular. Türkiye Cumhuriyeti’nin böyle bir özelliği vardır; mazlum milletlere örnek olma özelliği vardır.”

“ENKAZ ALTINDA AYRIMCILIK OLUR MU?”

Deprem bölgesinde bulunan CHP’li belediyelerin çalışmalarından bahseden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* “Deprem olduğunda bütün belediye başkanlarımız, her birisi bütün araçlarıyla deprem bölgesine gittiler ve ben ikinci gün gittim, o soğukta hem depremzedeleri, gösterilen çabaları ve yaşanan dramı gördüm. Siz şu rakamları vermek isterim; 11 Büyükşehir Belediyemiz 11 kentin birer koordinatörü, örneğin; Ankara Kahramanmaraş’ın, İstanbul Hatay’ın, Mersin Adıyaman’ın ama her bir Büyükşehir Belediyesinin altında bizim 218 belediyemiz ayrıca çalışıyor.

* 6 bin 944 TIR gönderdik, 4 uçak yardım gönderildi, 6 gemi ile gönderildi, 2 vapurla gönderildi, 2 trenle gönderildi, mazot desteği, yem desteği, gübre desteği, fide desteği veriyoruz. Sadece CHP’li belediyelerin değil AK Partili belediyelerin kurduğu çadırları da ziyaret ettim, onlara da başarılar diledim, onları da kutladım, hiçbir ayrım yapmadım. Neden? Ayrım yapmak doğru değil. Tabloyu gördükten sonra iyi ki bu ülkede belediyeler var dedim, belediyeler olmasa hiçbir şey olmayacak. İnsanlar enkaz altındayken ayrımcılık olur mu arkadaşlar?”

“KAVGAYI BİTİRECEĞİZ”

“Buradan bizim süratle çıkmamız ve kurtulmamız lazım” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

* “Sofrada adaleti sağlayacağız, sofrada bereketi de sağlayacağız. Çocuklarımız güzel okullara gidecekler. Evlerimizde huzur, bereket olacak. Kavgayı bitirmeye kararlıyız Millet İttifakı olarak, yeter artık yani bu kadar kavga bizi nereye götürüyor. İtibarlı, saygın, güven duyulan, sözü dinlenen, üniversitelerinde bilgi üretilen bir Türkiye, dünyayla yarışan, teknolojisi gelişmiş olan bir Türkiye, artık 21’inci yüzyıldayız, 21’inci yüzyıl bilgi çağıdır, bilgi ekonomisidir. Bilgi üretmeyen bir toplumun büyüme şansı yoktur, gelişme şansı yoktur, bilgi üretmeyen bir toplumda adalet olmaz.

* Bilgi, ‘İlim Çin’de bile olsa gidin öğrenin’ diyor sevgili peygamberimiz, Hz. Ali, ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diyor. Biz bilgiyi neredeyse reddedeceğiz, üniversitelerimizi neredeyse kapatacağız. Kendi köklerimize ve İslamiyet’in bize sunduğu o geniş alanı kavramak ve kalbimizde hissetmek zorundayız. İslamiyet kadar bilime değer veren başka bir din var mı arkadaşlar? Bilgiye, bilime, bilim insanlarına değer veren…Osmanlı padişahları bile alimlerin önünde saygıyla eğilirler çünkü alimler ayrıdır, bilgi, bilim insanları ayrıdır onlar sıradan insanlar değildir. Biz böylesine güzel bir tabloyu yaratmakta kararlıyız. Beraber olacağız, birlikte olacağız, kavgayı bitireceğiz ve Türkiye kanatlarını ufka doğru, geleceğe doğru açacak, güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.”

“ARTIK GÖZLER KÖR OLMUŞ”

Depremde bütün belediye başkanları ve belediye personelinin alanda olduğunu ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da şunları söyledi:

* “Ülkemiz çok zor durumda. Gerçekten zor durumda. Öyle bir şey ki ağzınızı açtığınız zaman biri bir şey mi diyecek. Ne demokrasi kaldı ne bir şey kaldı. Şimdi bakın, burada huzurunuzda söylüyorum. Pandemide bütün belediye başkanları çok güzel çalışmalar yaptı. Depremde de bin 400 belediye başkanının, bin 400 belediye personeli alanlardaydı. Ama ne hikmetse biz bunu açıklıkla ifade ettiğimiz halde, biz Konya Büyükşehir Belediyesi’ni Hatay’da gördüğümüzü söyleyip, herkes gücü yettiğince ufak beldeden büyük belediyeye kadar çalıştığını söylediğimiz halde her nasılsa, mübarek gün sayın Cumhurbaşkanımız; ’11 belediye başkanınız nerede? Hiç görmedik’ diyor. Artık gözler kör olmuş, diyecek bir şey yok.”

“CUMA ÇIKIŞI HAKARET YEMEK İSTEMİYORUZ”

“Bir an evvel, böyle ayırt edici durumdan çıkıp, toplumu bir ve beraber etme zamanı çoktan geldi, gitti” diyen Yavaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

* “Cuma günleri, Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyoruz. Biz hiç kimse gibi düşünmek zorunda değiliz. Kimse de bizim gibi düşünmek zorunda değil. Ama biz onlar gibi düşünmüyoruz. Bir başkası gibi düşünmüyoruz diye hakaret yemek zorunda değiliz. Ne asalağız ne bir şeyiz. Bu şerefli Türk milletine hizmet etmekte övünen ve bunu elinden geldiğince yapan belediye başkanlarıyız. Bu şekilde de olmaya devam edeceğiz. İnşallah Cenab-ı Allah 14 Mayıs’ta Türk milletinin yüzünü güldürecek. Artık bu kavga ortamı inşallah ortadan kalkacak. Hep beraber çalışacağız ve inşallah başaracağız.”