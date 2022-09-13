Kılıçdaroğlu: Yemezler, yakalarım, hesabını sorarım

Sakarya’da partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan, İtalyan gıda devi Ferrero’ya hodri meydan: Dışarıdan geleceksin, fındık bahçeleri satın alacaksın, fabrikalar kuracaksın, taban fiyatı belirleyeceksin. Çiftçinin alın terini sömüreceksin. Bunu da Bay Kemal seyredecek? Yemezler, seyretmem, yakalarım, hesabını sorarım.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’da bir dizi ziyaretinin ardından partisinin grup toplantısını gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“ŞEHİTLERİMİZE GAZİLERİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ”

“Bugün 13 Eylül. Bugün Sakarya Meydan Savaşı’nın 101. yılı. 101 yıl önce bu topraklarda bayrağımız ve vatanımız için, ülkemizin bağımsızlığı için 22 gün 22 gece bir savaşı yaşadık. Bu savaş bizim kurtuluş mücadelemizin en önemli savaşlarından birisiydi. Düşman püskürtüldü. Arkasından 9 Eylül’e kadar süren bir safhayı hep birlikte o dönem gazilerimiz şehitlerimiz yaşadılar.

Sakarya Meydan Savaşı’nın Milli Kurtuluş Tarihi açısından önemi bunun kilit bir savaş olmasıydı. Mutlaka başarmak zorunda olduğumuz bir savaştı ve başarıldı. O nedenle bu topraklarda yaşayan şehitlerimize, gazilerimize çok şey borçluyuz. Onlar bize güzel bir ülke bıraktılar. Huzur içinde yaşayalım, birisinin gölgesi üzerimize düşmesin diye. Eğer bir gölge düşecekse o gölge al bayrağımızın gölgesi olmalıydı bunun mücadelesini verdiler onlar.”

“ONLAR ADALET İSTİYORLARDI”

“Havai Fişek fabrikasında mağdur olan ailelerin yanına gittim sabahleyin. O fabrikada çalışan 7 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı. Onlar adalet istiyorlardı. Bu kardeşiniz ve CHP, kim adalet istiyorsa hep onun yanında olduk. Kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmadık bir mağduriyet, haksızlık varsa onun yanında durma felsefesini bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretti.

Olay iki yıl önce oldu. Sahipleri kendilerini daha güçlü hissediyorlardı. ‘İstediğimiz kararı aldırtırız’ diyorlardı. Baskılar kuruyorlardı ama bizim milletvekili arkadaşlarımız, gönüllü avukatlar bu haksızlık karşısında susmadılar, onlara sahip çıktılar. Aileler hala haklarının teslim edilmesi gerektiğini söylüyorlar. ‘Devlet dediğiniz kurum adalet üzerine inşa edilir’ dedim.”

“DENETİMDEN KAÇANLARIN HEPSİNİN BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM”

“Adaleti sağlamak zorundayız. O insanlar ‘Hala adalet gelmedi’ diyorlar. Fabrikanın denetiminin yapılması lazım. Mahkeme tutanakları var, denetim yapılmadı. Denetim yapmayan kimlerse onlardan hesap sorulmalıdır. Bugüne kadar tek bir kişinin önüne denetim yapılmadı diye çıkarılmadı.

Bu kardeşiniz nerede bir haksızlık varsa haksızlığın karşısında dimdik duracaktır, kim adalet istiyorsa yanında olacaktır. Hiç meraklanmayın, sonuna kadar yanınızdayız. Denetimi yapmayanlar, siyasi otoriterden talimat alıp denetimden kaçanların hepsinin burnundan Allah nasip eder iktidar olduğumuzda fitil fitil getireceğim.”

“HİÇBİR TEKEL ÇİFTÇİNİN ALIN TERİNİ SÖMÜRMEYECEK”

“Sakarya bir tarım, sanayi, üniversite, kültür kenti. Ferrero diye bir İtalyan şirketi geldi. Fındık bahçeleri satın alıyor, fındık taban fiyatını belirliyor. Yani tekel konumunda. Tekelleri kırmak bu kardeşinizin görevidir. Hiçbir tekel, çiftçinin alın terini sömürmeyecektir. Dışarıdan geleceksin, fındık bahçeleri satın alacaksın, fabrikalar kuracaksın, taban fiyatı belirleyeceksin. Çiftçinin alın terini sömüreceksin. Bunu da Bay Kemal seyredecek? Yemezler, seyretmem, yakalarım, hesabını sorarım.”

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