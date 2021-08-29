Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği temel atma töreninde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Mansur Yavaş ise, “Halk, kendinden olmayan görüşleri dışlayan ve en çok oy veren bölgeye hizmet eden anlayıştan bıktı. Bunun ilk adımı 31 Mart yerel seçimlerinde atılmış, bu anlayış millet iradesi ve Millet İttifakı karşısında yenilmeye mahkum olmuştu” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 2021 Projelerinin temel atma, açılış ve tanıtım töreni gerçekleşti. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın yanı sıra Saadet Partisi ve DEVA Partisi Başkan yardımcıları ile siyasi partilerin milletvekilleri katılım sağladı.

KILIÇDAROĞLU: ANKARALILAR YAVAŞ’A GÜVEN DUYUYOR

Törende konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi;

*Sayın Mansur Yavaş’a Ankaralılar güven duyuyor. Biz de kendisine güveniyor ve inanıyoruz . Sayın başkan harcadığı her kuruşun hesabını Ankara’ya vermekte kararlı.

*Bu kararlılığı sergilemesi hepimiz için çok önemli. Yeni bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı, düzgün bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz.

“10 YIL GEÇTİĞİ HALDE EVLERİ YIKIP YAPMIYORSANIZ SİYASİ SORUMLULUĞU VAR”

*Eğer insanların evlerini yıkıp, 10 yıl geçtiği halde yapmıyorsanız siyasi ve ahlaki sorumluluğu vardır bunun. Ama Mansur Yavaş, var olan sorunları devraldı.

*Bu sorunları çözmek, gidermek için de elinden gelen çabayı gösteriyor. Hepinizin huzurunda değerli başkanımızın Mansur Yavaş ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ise şu açıklamalarda bulundu:

“SEÇİMLERDEN ÖNCE SÖZ VERDİĞİMİZ ÜZERE BURADAYIZ”

*Ankara’mızda bir yanda dinozor heykelleri, hayali yatırımlar, kapılar, kediler, atıl spor tesisleri, ranta dayalı dev bloklar yükselirken; bir yanda ise acı ve umudu tükenmek üzere olan bir bakışla, bunları takip eden hemşehrilerimiz vardı. Biz, seçimlerden önce söz verdiğimiz üzere, bu umudu yeniden canlandırmak için, hemşehrilerimizin mahzun kalan yüzünü yeniden güldürmek için onların gönüllerine dokunup, gözlerindeki ışık olmak için buradayız.

*Biz, hak sahibi hemşehrilerimiz vuslata ersin, komşularıyla buluşsun, sürgünleri son bulsun diye buradayız. Biz aynı zamanda, her ne kadar eski yönetimin öncelikleri farklı olsa da, onların ayıbını örtüp, ‘Devlet burada, sizin yanınızda. Ne olursa olsun sözünü tutar’ demek için, devletimizin milletimizle kopmadığını göstermek için de buradayız.

“YALNIZCA ANKARALILAR DEĞİL, BELEDİYE DE MAĞDUR OLDU”

*Burada yalnızca hak sahibi Ankaralılar mağdur olmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de yapımını ertelediği konutlar nedeniyle devasa kira ücretleri ödemek durumunda kaldı. Hak sahibi hemşehrilerimiz haklarını alamadığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi 13 yılda 1 milyar 173 milyon lira kira ödedi.

*Bu para Ankara halkının cebinden çıktı. Ne belediyeye yaradı, ne hak sahiplerine… Bizler bugün bu kayıpları ortadan kaldırmak için bir araya geldik.

“10 YILDA SADECE 4 BİN 500 KONUT İNŞA ETTİRİLDİ”

*Yaklaşık 13 yıl önce 14 bin konut yapılacak vaadiyle kentsel dönüşüme giren bu bölgede 10 yılda sadece 4 bin 500 konut inşa ettirildi. O konutlar da rant karşılığı dere yataklarına, tepelere ve büyük bloklar halinde yapıldı. Geride kalan 9 bin 500 konutun ise akıbeti bilinmiyordu.

*Bugün burada 2 bin 103 konutun temelini atıyoruz. Tamamen belediye kendi imkanlarıyla yapıyor bunu. Canlı yayında ayrıca 260 milyonluk dev kırımın yaşandığı şekilde ihale edilen 2 bin 376 konutun ve 31 adet ticari alanın ise ihalesi kesinleşince hemen temelini atacağız.

“ONLARIN 12 YILDA YAPTIĞINI BİZ 2 YILDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

*Böylece onların 12 yılda yaptırdığı konut rakamını biz 2 yılda toplamda 4 bin 479 konut olarak kendi imkanlarımızla tamamlamayı hedefliyoruz. Geriye kalan konutların ise projelerini tamamlayıp, yine bu dönemde tamamlanması için de ayrıca çaba sarf edeceğiz.

*Bu projeleri gerçekleştirirken de halkımızı, onlarca kat yükseklikte olan, yaşamı kısıtlayan, şehri boğan yapılarla değil; sokak ve mahalle dokusunu koruyan, insan ölçeğini koruyan, yeşil alanları olan, kat sayısı düşük projelerle buluşturacağız.

*Çünkü bizim belediyecilik anlayışımız betonu değil insanı, gökdeleni değil güneşi önceler. Bizim belediyecilik anlayışımız, komşuluğu, mahalle kültürünü, birliği önceler.

“HALK, ŞEFFAF BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA YÖNETİLMEK İSTİYOR”

*Maalesef Ankara’da 20.5 yıl betona, demire, plastiğe, ranta gömülen bu belediyecilik anlayışının izleri kimi kesimlerce maalesef sürdürülüyor. Oysa artık halk bunları istemiyor. Halkın tek bir talebinin olduğunu görüyoruz: Kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmek istiyor.

*Halk, verdiği paranın nereye gittiğini görmek, acil sorunlarına acil çözümler üretilmesini istiyor. Halk, sabahlara kadar sosyal medyada milleti ayrıştıran, kendisinden olmayan siyasi parti genel başkanlarına hakaret eden, kendinden olmayan görüşleri dışlayan ve en çok oy veren bölgeye hizmet eden anlayıştan bıktı.

“BU ANLAYIŞ MİLLET İTTİFAKI KARŞISINDA YENİLMEYE MAHKUM OLDU”

*Bunun ilk adımı 31 Mart yerel seçimlerinde atılmış, bu anlayış millet iradesi ve Millet İttifakı karşısında yenilmeye mahkum olmuştu. Şu anda sokaklarda, caddelerde, düğünlerde, açılışlarda ve Ankara hakkında yapılan tüm anketlerde bu sonuçları görüyoruz.

*Halkımız bize net bir mesaj veriyor: Siyasi çekişmelerden bıktığını, eşit hizmet istediğini, acil sorunlarıyla ilgilenilmesini talep ettiğini bize gösteriyor. Biz bunun için varız.

106 PROJENİN AÇILIŞI YAPILDI

Millet İttifakı’nı buluşturan törende 106 projenin açılışı gerçekleştirildi.

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