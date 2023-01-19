Kılıçdaroğlu: Yeni cumhurbaşkanınız partili olmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuştu.

“POLİTİKA YAPAN KİŞİ ZENGİNLEŞİYORSA MALI GÖTÜRÜYORDUR”

Siyasetçinin şeffaf ve ahlaklı olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu,”Çalıyor ama iş de yapıyor. Ya, bir de çalmayan ama iş yapan birisi gelsin. Onu aramanız lazım. Bir politikacı, politika yaptığı süre içerisinde zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur. Ahlaklı bir siyaset zor bir iş. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı internet siteme koydum. Çalmadık, çırpmadık, haram lokma yemedik. Ama dikkat ederseniz kimse mal varlığını açıklamaz. Niye açıklamıyorsun? Madem siyasete girdin, toplumun sorunlarını çözeceksin o zaman cam gibi tertemiz olacaksın. Önden bakınca arkan da görünecek. Yani arkadan dolap çevirmeyeceksin millete.” dedi.

“HER İLDE BİR KADIN MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAMIZ LAZIM”

Kılıçdaroğlu, siyasi alanda kadın vekillerin sayısını arttıracaklarını belirterek, “Bizim yüzde 35 cinsiyet kotamız var. Siyasi Partiler Yasası için bir değişiklik verdik, cinsiyet kotası için yüzde 50-50, 306 kadın örgütü bunu istedi ama AKP ve MHP milletvekilleri reddettiler. İnşallah iktidar olduğumuzda bunu yapacağız. Parlamentoda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması lazım. İktidara geldiğimizde bunu yapacağız. Her ilde bir kadın milletvekili çıkarmamız lazım, bunun için çalışmalara başlayacağız.” diye konuştu.

“YOKSULLUK SİYASETEN SÖMÜRÜLÜYOR”

Yoksulluğu bitirmenin yolunun aile destekleri sigortasını getirmekten geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

*Türkiye bunu 1971 yılında bu taahhüt edilmiş. Ancak 52 yıldır bu kanun çıkmıyor. Çünkü yoksulluk siyaseten sömürülüyor.

*Biz, iktidar olduğumuzda aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir anne çocuğunu yatağa aç yatırmayacak.

*Her ailenin elektriği, doğalgazı ve suyu yoksul ailelerde asla kesilmeyecek. Su, elektrik ve doğal gaz kesildiğinde insanı susuz, elektriksiz, soğuğa terk ediyorsunuz. Bu insan haklarına aykırıdır. Bu sorunları da çözeceğiz.

“MUHTARLARA BİRER YARDIMCI PERSONEL VERİLECEK”

*Muhtarlara birer yardımcı personel verilecek. Çünkü muhtar ofisinden çıktığında muhtarlık binası kapalı gözüküyor. Muhtarlık binası hep açık olacak. İşsiz olan bir vatandaş istediği saatte yardım istemek için yanınıza gelecek.

*Sosyal yardımları muhtarlar aracılığıyla dağıtılacak. Mahalledeki yoksulları en iyi şekilde bilen muhtarlardır.

*Öbür türlü partili partisiz ayrımı çıkıyor bu ayrımların kalkması lazım. Mahalleyle ilgili alınan kararlarda muhtarların da söz hakkı olacak. Muhtarlar için birleşik oy pusulası getireceğiz.

“KIRSALI AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

“İktidar olduğumuzda bütün köylerdeki okulu açacağız.” diyen Kılıçdaroğlu, “Köylerdeki kadın ve gençleri sigortalı yapacağız. Ve sigorta primini devlet ödeyecek. Köyde bir şey olmayınca köylüler büyük kente yerleşip asgari ücretle iş bulma derdine düşüyor. Bunu önleyeceğiz. Gıda ciddi bir sorun. Köyde sadece öğretmen olmayacak. Mutlaka bir veteriner ve ziraat mühendisi de olacak. Hiçbir çiftçinin zarar etmeyeceği bir model getireceğiz. Kırsalı ayağa kaldıracağız.” şeklinde konuştu.

“NASIL OLUYOR DA İKTİDAR ÇOCUKLARIMIZIN ZEHİRLENMESİNE SESSİZ KALIYOR?”

Uyuşturucu baronlarıyla mücadele edeceklerinin de altını çizen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

*Uyuşturucu konusu ilk dillendiren benim. Bunun mafya bağlantısıyla ne tür boyutlara ulaştığını anlatmıştım. Her gelir grubuna göre madde üretiliyor.

*Durumu iyi olanlar kokain, en ucuzu bonzai, met. Nasıl oluyor da böyle bir felaket karşısında iktidar sessizliğini koruyor. Nasıl oluyor da Türkiye’nin bütün sınırları yol geçen hanına dönüyor. Nasıl oluyor da Türkiye’ye dünyanın her yanında yağmur gibi uyuşturucu geliyor.

*Nasıl oluyor da iktidar çocuklarımızın zehirlenmesine sessiz kalıyor? Nasıl oluyor da Ortadoğu’nun en büyük uyuşturucu kaçakçısı hapisteyken serbest bırakılıyor?

*Siz hiçbir uyuşturucu baronunun hapse atıldığını gördünüz mü? Torbacıları yakalıyorlar. Eğer İktidar sahipleri baronlarla fotoğraf çektirirse ne vali ne kaymakam ne de polis onlara dokunabiliyor.

“UYUŞTURUCU PARALARI TÜRKİYE’YE GELSİN DİYE ÖZEL KANUN ÇIKARDILAR”

-Uyuşturucu paraları Türkiye’ye gelsin diye özel kanun çıkardılar. ‘Savcı soruşturma açmayacak, vergi vermeyeceksin, yeter ki parayı Türkiye’ye getir’ dediler.

*Şimdi mafya Türkiye’de hesaplaşıyor. Birbirlerini öldürüyorlar, iktidar seyrediyor. İktidar sahiplerine bunları bildiğiniz halde onlara oy verirseniz, gençlere ihanet ediyorsunuz demektir. Yazıktır günahtır bunlar bizim evlatlarımız. Uyuşturucu tam bir bela.

*Sadece Gaziantep değil bütün coğrafyada var. Milyar dolarlar dönüyor ama polis hepsini biliyor. Polise iktidara geldiğimizde şunu söyleyeceğiz; ‘bütün uyuşturucu baronlarını tek tek yakalayacaksınız.

*Birisi sana telefon ederse dokunma diye onu bildireceksin ben onu buradan süreceğim’ Nereye kadar? Fizan’a kadar süreceğim. Uyuşturucu baronlarıyla en etkili mücadele polisin elini konulu bağlamayacaksın. Kimin ne yaptığını herkes biliyor.”

“YENİ CUMHURBAŞKANINIZ PARTİLİ OLMAYACAK”

Kılıçdaroğlu, seçilecek yeni cumhurbaşkanının partisiz olacağını belirterek, “İnşallah yeni cumhurbaşkanınız partili olmayacak, daha yukarıda olacak. Anayasaya göre yemin edecek, kazandıktan sonra partisinden ayrılacak ve yeminli partisiz bir cumhurbaşkanı olarak görev yapacak. Böylece cumhurbaşkanı, devletin sigortası konumunda olacak. Bugün partili olabilir, ama meclise yemin etmeye gittiğinde partisiz bir cumhurbaşkanı olacak.” diye konuştu.