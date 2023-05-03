Kılıçdaroğlu yeni ekonomi projesini duyurdu: Endüstriyel dönüşümü biz gerçekleştireceğiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal’in Tahtası-6, Neyse projelerimize dönelim. Bugünkü konumuz Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri” sözleriyle paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili halkım, hoş geldiniz. Tüm Türkiye’nin yeniden üretmesini sağlayacak, Türkiye’yi zenginleştirecek ve daha önemlisi bu zenginliği adil bir şekilde tüm halka yayacak projelerimi anlatmaya devam ediyorum.

* Bugün konumuz Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri. Türkiye’nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi. Cari açığın yaklaşık yüzde 30’u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız.

* İki petrokimyal özel bölgesi oluşturacağız. Bu bölgelerden birini Adana Yumurtalık’ta, diğerini ise Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde kuracağız. Toplamı yaklaşık 40 bin dekar alandan oluşan bu bölgede rekabetçi, kaliteli petrokimya ürünleri işlenecek.

* Kamu-özel sektör işbirliği ile üretim yapacağız. Bu bölgelerde aynı zamanda yüksek kapasiteli petrol ve petrol ürünleri depolanacak, işlenecek ve sevk edilecek. Projeye dahil olarak petrol rafinerisi, limanlar, fabrikalar inşa edilecek. 15 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Kamu altyapı yatırımları 1,5 milyar dolar olacak.

* Bölgenin ilk etapta 6 milyar dolar yatırım almasını ve 10 yılda 30 milyar dolar civarında doğrudan yatırım çekmesini hedefliyoruz. Üstelik bu üretimi yenilikçi teknolojilerle gerçekleştireceğiz. Yeşil üretime yatırım yapacağız.

* Türkiye’nin endüstriyel dönüşümünü biz gerçekleştireceğiz. Bu projeyi iktidarımızın ilk yılında gerçekleştirmeye başlayacağız. Çünkü Türkiye zenginleşmeyi hak ediyor. Evet sevgili halkım, Türkiye’yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğim. Türkiye zenginleşecek, halk zenginleşecek, aş için, iş için, huzur için, refah için… Unutmaıyn geliyoruz. Sana söz…”