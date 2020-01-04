Kılıçdaroğlu, ‘Yeni partilerle ittifak olur mu? sorusuna böyle yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Sayın Ahmet Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan’ın yaptığı açıklamaları dikkatle izliyoruz”

Kılıçdaroğlu, ‘Yeni partilerle ittifak olur mu? sorusuna böyle yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce açıklamasıKılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce açıklaması

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Kılıçdaroğlu şöyle konuştu;

“Sayın Ahmet Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan’ın yaptığı açıklamaları dikkatle izliyoruz. Millet ittifakının öngördüğü benzer ortak noktalarımız çok fazla. Hatta yüzde 99 diyebilirim. Parlamenter sistem, yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı gibi demokratik temel kuralları gibi noktalarda görüş birliği var. İleride ittifak oluşabilir mi bugünden bir şey söylemek çok zor tabii, seçim ortamında bakacağız. Seçim kararını da Erdoğan verecektir. Başka kimsenin verme ihtimali var mı? Sizin istemeniz bir şey ifade etmeyecek”