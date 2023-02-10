Kılıçdaroğlu, yeniden deprem bölgesine gidiyor

CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun, depremin ilk gününden itibaren parti genel merkezinde çalışmalarını sürdüren Afet Koordinasyon Merkezine giderek çalışmaları yerinde takip ettiği ve bilgi aldığı belirtildi.

27 BİN 802 ÇAĞRIYA CEVAP VERİLDİ

Merkezin çalışmaları hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şu ana kadar 27 bin 802 çağrıya cevap verdiklerini ve bu aramaları AFAD’a bildirdiklerini söyledi.

En fazla çağrının Hatay ve Kahramanmaraş’tan geldiğini belirten Akın, enkaz kaldırma, çadır, ısıtıcı ve erzak talepleri aldıklarını ve bunları ilgili yerlere ulaştırdıklarını kaydetti.

BÖLGEYE GİDİYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. CHP lideri, paylaşımında “Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz” ifadelerini kullandı.