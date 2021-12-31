Kılıçdaroğlu: Yeter ki milletimiz ‘yeter’ desin

Yeni yıl mesajı yayımlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “2022 milletimizin ayağa kalktığı, görkemli Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına hazırlandığı bir yıl olacak. Yeter ki milletimiz ‘yeter’ desin” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımlandı:

2021 yılı, ülkemiz ve dünyamız açısından pek de iç açıcı olmamıştır. Bir yandan corona virüsü salgını can almaya devam ederken, diğer yandan ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi buhran, etkisini giderek artırmıştır. Öyle ki döviz kurunun her gün, hatta her saat rekor yenilediği günler halkımızı yoksulluğa mahkûm etmiştir.

Saray Hükümeti’nin bir avuç yandaşı için sırt çevirdiği milletimize, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz, “Sosyal Devlet” ilkesine tam bir bağlılıkla sahip çıkmış, “Kara Kış” boyunca çıkmaya da devam edecektir.

Bu yıl ekonomimiz gibi demokrasimiz de her gün yeni bir darbe aldı. Boğaziçi Üniversitesi‘nin demir kapısına kelepçe vurulması ile “Merhaba” dediğimiz 2021 yılını, Milli Eğitim Bakanlığı kapısına takılan asma kilit ile uğurluyoruz. Ancak milletimiz unutmasın ki, gecenin en karanlık anındayız, yani şafak sökmek üzere…

BİRLİKTE ZAFERE ULAŞACAĞIZ

2022 yılında başta gençler ve kadınlar olmak üzere, çiftçiyle, emekliyle, esnafla, sanayiciyle, apartman görevlileriyle, devletine bağlı namuslu bürokratlarla el ele vereceğiz. Güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak üzere çıktığımız bu yolda, inanıyorum ki, milletimizle birlikte zafere ulaşacağız.

İnanıyorum ki 2022, umudun yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, birlikteliğin yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, barışın, kucaklaşmanın yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, insan onuruna yaraşır bir yaşamın yılı olacak.

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

İnanıyorum ki 2022, demokrasi zaferinin yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, liyakatin, şeffaflığın, kuvvetler ayrılığının, kirlilikten arınmış namuslu siyasetin yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, “Yaşasın tam bağımsız Türkiye” diyen gerçek vatanseverlerin yılı olacak.

Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırdığımızda, milletimiz demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle; çiftçimiz tarlasıyla; evlatlarımız bilimle, çağdaş ve laik eğitimle buluşacak.

2022 milletimizin ayağa kalktığı, görkemli Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına hazırlandığı bir yıl olacak. Yeter ki milletimiz “Yeter” desin.

Bu duygu ve düşüncelerle, terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize mutlu bir yaşam diliyorum. 2022 yılının, ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm milletimizin yeni yılını, yürekten kutluyorum.